Parte il 10 ottobre ad Agropoli il progetto “Incontriamoci”. Un aiuto alle famiglie con bisogni speciali

Parte ad Agropoli giovedì 10 ottobre il progetto “Incontriamoci”, orientato sulla disabilità e promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune.

Il progetto parte dalla consapevolezza che le famiglie con bisogni speciali necessitano di sostegno sia da un punto di vista pratico ed organizzativo che psicologico. L’iniziativa prevede anche un aperitivo sociale, un’assoluta novità per la materia trattata, che nasce dalla volontà di creare un ambiente informale che accolga i bisogni di queste famiglie e, attraverso un approccio multidisciplinare, provi ad innescare un processo di aiuto in rete e di attivazione di risorse interne ed esterne alla persona stessa.

Si prevedono quattro incontri che si terranno presso la sala dell’oratorio “Giovanni Paolo II” dalle ore 19.00 alle 20.30. Dopo il primo incontro del 10 ottobre, i successivi si terranno il 24 ottobre, il 7 e il 21 novembre.

“Un progetto che guarda alle fasce deboli – afferma il sindaco Adamo Coppola – che per noi, come dimostrato in più occasioni, rivestono grande importanza. Una mano tesa ai familiari di persone con disabilità, per offrire loro sostegno“.

Le responsabili del progetto sono la dott.ssa Vanna D’Arienzo, assessore alle Politiche sociali e assistente sociale, la psicologa e specialista in psicoterapia, dott.ssa Francesca Carola, la psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Maria Mirra, il dirigente medico dell’ASL, dott.ssa Cinzia Granito.

– Antonella D’Alto –