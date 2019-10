Fiamme in un fienile a San Pietro al Tanagro. Distrutte numerose rotoballe di fieno

Un incendio si è sviluppato questa sera a San Pietro al Tanagro. Ad essere completamente distrutto dalle fiamme un fienile in via Aie.

Stando alle prime ricostruzioni le fiamme in poco tempo hanno invaso l’intero fienile allargandosi poi e distruggendo anche altre rotoballe di fieno poste all’esterno.

A dare l’allarme i proprietari che in pochi minuti hanno visto andare in fumo un anno di lavoro e sacrifici, riuscendo a mettere in salvo almeno i mezzi agricoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare l’incendio che, secondo i proprietari, potrebbe essere doloso.

– Paola Federico –