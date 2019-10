Al Magic Hotel di Atena Lucana tre weekend dedicati all’Oktoberfest. Si parte l’11 ottobre

Torna al Magic Hotel di Atena Lucana “Oktoberfest”, l’appuntamento dedicato agli amanti della birra che si svolgerà in tre imperdibili appuntamenti da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, poi da venerdì 18 a domenica 20 ottobre e infine da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

Nella baita coperta e riscaldata del Magic Hotel sarà possibile trovare i sapori e i profumi tedeschi con i piatti tipici della cucina bavarese e le diverse specialità di birra tra cui l’Augustiner.

Un momento atteso da chi, magari, è impossibilitato a partecipare all’Oktoberfest di Monaco o non è riuscito a partecipare alla “Festa della Birra” del Magic Hotel durante i mesi estivi.

L’Oktoberfest nasce il 12 ottobre 1810 quando il principe ereditario Luigi festeggiò le sue nozze con la Principessa Therese di Sachsen-Hildburghausen. I festeggiamenti, ai quali furono invitati anche i cittadini di Monaco, si svolsero su un prato.

Durante le settimane dell’Oktoberfest, al Magic Hotel sarà possibile degustare non solo tanta buona birra bavarese ma anche le specialità gastronomiche come lo stinco di maiale, il polletto bavarese, il Fleischkase, crauti sia bianchi che rossi e deliziosi dessert come lo strudel di mele, i krapfen, i waffel, la torta della Foresta Nera. Immancabili i Bretzel.

Quest’anno, inoltre, ogni fine settimana vedrà un piatto speciale: dall’11 al 13 ottobre sarà possibile trovare il Maialino alla birra in crosta di senape e miele, dal 18 al 20 un Burger Bun bavarese e dal 25 al 27 ottobre gulasch di cinghiale con mirtilli e spatzle.

Si consiglia la prenotazione allo 0975/71292, al 348/3973163 oppure via Facebook.

