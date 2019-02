Parco Nazionale. La Rete del Gusto della Dieta Mediterranea conquista Milano

Un’importante affermazione a Milano della Rete del Gusto della Dieta Mediterranea che il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha presentato in anteprima nel locale “DaZero”, nel cuore della capitale economica europea.

Tantissimi ospiti istituzionali, numerosi giornalisti della stampa, tv e media nazionali e tanti amici hanno potuto degustare una cena con i prodotti a marchio Parco.

“Una serata importante per la promozione e la valorizzazione del territorio attraverso i prodotti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni legati alla Dieta Mediterranea. Nell’agroalimentare i prodotti di nicchia possono fare la differenza nell’economia del Mezzogiorno, puntando sulla qualità e sulla territorialità – ha affermato durante la serata il Presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia – Complimenti al Presidente Pellegrino e al Consiglio Direttivo per la bella e utile intuizione”.

Tre le pizze che sono state servite, tutte rigorosamente legate al territorio, abbinate a sei vini a marchio Parco. “Ringrazio tutti gli ospiti presenti, in particolare il Presidente Boccia, le aziende, i giornalisti e le cantine che hanno partecipato all’evento – ha dichiarato Pellegrino – Un successo indiscusso che ha visto insieme personaggi della politica, dell’industria e dello spettacolo. Abbiamo presentato alla stampa nazionale in anteprima a Milano la nostra Rete del Gusto della Dieta Mediterranea, per dare il massimo risalto nazionale al progetto. Chi vuol vivere la Dieta Mediterranea nella sua totalità potrà venire nel territorio del Parco, dove troverà la garanzia di prodotti a marchio Parco e ristoranti che presentano nel loro menu piatti della tradizione rigorosamente selezionati”.

Una guida con tutti i ristoranti che avranno aderito sarà presto stampata e a disposizione dei turisti che la prossima estate raggiungeranno il Cilento.

– Chiara Di Miele –