Forti raffiche di vento sulla Bussentina. Albero si abbatte su un’auto nei pressi di Caselle in Pittari

Le forti raffiche di vento che stanno soffiando in questi ultimi giorni su tutta la provincia di Salerno stanno interessando anche il territorio del Cilento e creando non pochi disagi.

Alle prime di luci di questa mattina le folate hanno abbattuto un albero sulla Strada Statale Bussentina nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari. L’albero, cadendo, ha colpito un’auto in transito, un’Audi A3, ma fortunatamente il conducente ne è uscito illeso.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che in poco tempo hanno provveduto a rimuovere l’albero, e dell’Anas.

