Pane, pizza e focacce sono spesso accusati di gonfiare la pancia, tanto che molte persone finiscono per eliminarli convinte che il problema sia il lievito.

In realtà il lievito non continua a fermentare nello stomaco e non fa gonfiare per magia: durante la cottura i microrganismi vengono inattivati e quindi non producono gas una volta mangiati.

La sensazione di gonfiore che alcune persone avvertono dopo i lievitati dipende più spesso da altri fattori come porzioni abbondanti, farine molto raffinate, impasti poco maturi o mangiati troppo in fretta. Anche l’abbinamento con pasti molto ricchi di grassi o il consumo frequente di prodotti industriali può contribuire alla pesantezza. In alcuni casi il gonfiore può essere legato a una sensibilità individuale ai carboidrati fermentabili o a una digestione più lenta ma non è il lievito il vero colpevole.

Demonizzare pane e pizza non è quindi la soluzione: scegliere prodotti ben lievitati, di buona qualità e consumarli con equilibrio è spesso più utile che eliminarli del tutto.