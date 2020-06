Pane trattato come spazzatura e abbandonato in un torrente. Triste ritrovamento a San Marco di Teggiano

Pane buttato nel torrente “Buco” a San Marco di Teggiano.

E’ questo il triste ritrovamento fatto da un cittadino che ha documentato l’accaduto con alcune fotografie.

Panini e filoncini ancora imbustati sono stati abbandonati nell’area verde. Sconosciuti gli autori dell’episodio: potrebbe, infatti, trattarsi di un semplice caso isolato che, tuttavia, ha creato sdegno per il valore sacro che da sempre contraddistingue questo alimento.

Pane trasformato in rifiuto senza alcun rispetto per chi, in questo delicato periodo di emergenza, vive condizioni di disagio e povertà.

Non è la prima volta che vengono segnalati gli abbandoni di derrate alimentari. Un gesto senz’altro poco nobile nei confronti di chi fa fatica a consumare un pasto a causa delle tante difficoltà economiche e che dovrebbe aiutare a riflettere sulla necessità di arginare lo spreco alimentare.

– Claudia Monaco –