Questa mattina in località Prato di Eboli, nelle vicinanze della Strada Provinciale 30, un 40enne di origini pakistane è stato sorpreso dal Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Eboli, in flagranza di reato mentre dava fuoco ad una catasta di rifiuti di plastica pericolosi in un terreno privato.

L’uomo, che è stato denunciato, rischia fino a sei anni di reclusione per violazione all’articolo 256 bis del testo unico ambientale e rischia un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Plauso dell’Amministrazione comunale agli agenti, sempre in azione su tutto il territorio, e al Comandante De Sanctis ed al Vice Comandante Damiano Iula che stanno gestendo con professionalità le linee del sindaco e dell’assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto.