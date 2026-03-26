Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal Comandante Antonio Rinaldi, hanno identificato e denunciato un uomo di 31 anni, residente ad Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, responsabile di un furto in un esercizio commerciale in località Licinella.

Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di perlustramento notturno, una pattuglia della Polizia Municipale è stata allertata da un’unità della vigilanza privata.

Il responsabile dopo aver sottratto il fondo cassa e gli incassi dei videogiochi, è fuggito in sella ad una bicicletta elettrica, inseguito dal proprietario del locale. Gli agenti hanno raggiunto tempestivamente il 31enne in località Torre di Mare, dove lo hanno preso in custodia.

Oltre alla refurtiva consistente in diverse centinaia di euro, prontamente restituita al legittimo proprietario, la perquisizione ha permesso di sequestrare una discreta quantità di droga, attrezzatura specifica per la preparazione di droghe sintetiche, decine di pacchetti di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) e la bicicletta elettrica utilizzata per la fuga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per un malore accusato dal fermato e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi presso l’esercizio commerciale.

Le immagini della videosorveglianza hanno confermato inequivocabilmente la responsabilità dell’uomo, denunciato all’Autorità Giudiziaria.