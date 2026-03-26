Si ferisce gravemente mentre svolge lavori sulla sua barca a Policastro. Trasportato in ospedale in codice rosso
Attimi di paura oggi al Porto di Policastro dove un 50enne è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva dei lavori di manutenzione sulla sua barca da diporto.
Il malcapitato è stato prontamente trasportato in ospedale a Sapri in codice rosso.
In seguito è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Napoli.
Indagini in corso a cura dell‘Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretto dal Tenente di Vascello Samantha Losito, per ricostruire la dinamica dell’incidente.