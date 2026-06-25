Prevenzione e Sicurezza sul lavoro sono stati i temi affrontati ieri a Padula nella sede della Comunità montana Vallo di Diano.

Durante il convegno “Coltivare sicurezza per produrre salute. La prevenzione come strumento di lavoro” si è inteso promuovere una cultura della prevenzione nel settore agricolo e dell’edilizia, ambiti in cui il rischio infortunistico rimane elevato e richiede un costante aggiornamento degli operatori e delle istituzioni.

A tenere banco l’ASL Salerno per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito del Progetto Formativo PP07 “Edilizia ed Agricoltura” della Regione Campania.

Nel suo indirizzo di saluto, Vittorio Esposito, presidente dell’Ente montano, ha rimarcato come la salute e il benessere dei lavoratori debbano essere messi sempre al primo posto. “Quest’anno impiegheremo circa 60 operai nell’antincendio, un servizio per sua natura moto delicato: riteniamo dunque indispensabile che i nostri uomini acquisiscano queste nozioni riguardanti la sicurezza operativa sul luogo di lavoro”.

Esposito ha voluto poi ringraziare “la dirigente Beatrice Simone e tutto il personale amministrativo per essersi impegnati nell’organizzazione e riuscita del corso”. Nella platea erano presenti anche in lavoratori del Consorzio di Bonifica, al cui presidente Beniamino Curcio sono andati i ringraziamenti di Esposito per l’adesione.

Gli interventi sono stati coordinati dalla dottoressa Rosa D’Alvano, referente del Progetto PP07 Edilizia ed Agricoltura e responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno. Ha tenuto relazione anche la dottoressa Francesca Morello.

Diversi e tutti ugualmente importanti nella quotidianità del lavoro degli operai gli argomenti trattati: dai rischi infortunistici in agricoltura, all’uso corretto di macchinari e pesticidi.