La comunità di Postiglione si prepara a dare l’ultimo saluto a Alessandro Villano, 33enne morto in seguito ad un incidente stradale nell’astigiano.

Il 33enne nella notte tra il 21 e il 22 giugno era a bordo della sua Alfa Romeo Mito quando ne ha perso il controllo finendo in un terreno adiacente alla carreggiata. Alessandro era originario del piccolo centro degli Alburni ma da un po’ di anni domiciliato a Tonco, in provincia di Asti, dove lavorava con il padre.

I funerali si terranno domani, 26 giugno, alle ore 10:30 presso la Chiesa dei SS. Giorgio e Nicola e, in concomitanza alle esequie, il sindaco Carmine Cennamo ha proclamato il lutto cittadino.

In segno di rispetto e partecipazione le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e si invita l’intera cittadinanza, le istituzioni e i titolari delle attività commerciali a esprimere il proprio raccoglimento nelle forme ritenute più idonee durante lo svolgimento dei funerali.