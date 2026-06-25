Bellizzi: disturbo della quiete pubblica e clienti con precedenti. Sospesa l’attività di un circolo
A Bellizzi i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno notificato al gestore di un circolo privato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Su richiesta del Comando è stata disposta la sospensione della licenza di esercizio per la durata di venti giorni.
Il provvedimento trae origine da specifiche attività di verifica e controllo effettuate nel tempo dai carabinieri, anche in considerazione della frequentazione dell’esercizio da parte di persone con precedenti di polizia e dediti al disturbo della quiete pubblica.
Pertanto, su proposta avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia di sospensione della licenza dell’attività commerciale, ritenute le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso il provvedimento con il quale dispone la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per la durata di venti giorni.