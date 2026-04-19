La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne straniero, privo di documenti e senza fissa dimora, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta da personale della Squadra Volante nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio di Potenza. Gli agenti, passando in una zona già nota per episodi analoghi, hanno notato un insolito movimento di veicoli provenienti da una strada secondaria solitamente frequentata dai soli residenti. Insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Nei pressi di un’area isolata, hanno individuato un uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto. Prontamente fermato, è risultato sprovvisto dei documenti.

A seguito di un controllo dell’area circostante, gli agenti hanno ritrovato, nascosti sotto un masso, cinque involucri di droga e un ovulo più grosso, per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Sono stati inoltre trovati uno smartphone e 900 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. I successivi accertamenti hanno consentito di rilevare precedenti specifici per reati analoghi, e una recente scarcerazione con misura di divieto di dimora in altro comune.

Alla luce degli elementi raccolti e considerato il concreto pericolo di reiterazione del reato, lo straniero è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasportato presso la locale casa circondariale, in attesa della convalida.

Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.