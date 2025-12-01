Occasione preziosa offerta agli alunni del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula che, sabato scorso, hanno incontrato il dottor Enrico Padula, Consigliere d’Ambasciata al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e attualmente in servizio al Cerimoniale di Stato.

Personalità illustre del nostro territorio, il dottor Padula ha ricoperto incarichi importanti nel corso della sua carriera, da ultimo quello di Console Generale d’Italia a Ho Chi Min City in Vietnam per quattro anni, fino ad agosto scorso. Prima ancora ha maturato esperienze importanti a Mosca, a Londra, nel Bahrein e a Montreal in Canada.

In Aula Magna, nell’ambito degli appuntamenti promossi per l’Orientamento in Uscita, Padula si è raccontato alle alunne e agli alunni delle classi 4Q, 5A, 5B, 5C. Scopo principale dell’incontro è stato far comprendere l’importanza dell’operato del Ministero degli Esteri nel mondo e il ruolo e la funzione del diplomatico all’estero.

Stimolato dalle domande degli alunni il dottor Padula ha ripercorso, per grosse linee, le tappe della sua vita personale e professionale, infondendo fiducia ai giovani presenti, invitandoli a credere sempre nei loro progetti di vita, senza mai abbattersi di fronte alle difficoltà. Ha rimarcato l’importanza del brand “Italia” oltreconfine, sottolineando la percezione positiva che gli altri popoli hanno del “Made in Italy”. Particolare attenzione, nel corso dell’intervento, è stata posta sul ruolo cruciale che l’indotto culturale può avere in termini economici e identitari per l’Italia all’estero. In questo contesto si inserisce anche l’importante lavoro che Enrico Padula ha condotto per la promozione della lingua italiana all’estero.

Particolarmente significativo è stato lo spazio che l’ospite ha riservato al suo rapporto con i giovani. Ad accompagnarlo la moglie Milena Guarino, che ha preso parte al dibattito entrando nel merito delle dinamiche familiari e personali che, inevitabilmente, entrano in gioco nella quotidianità di una vita vissuta spesso in contatto con orizzonti geografici e culturali differenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica Paola Migaldi che, fin dal primo giorno, ha creduto nel valore di iniziative del genere per far maturare la consapevolezza nei giovani studenti che l’attaccamento delle radici può essere valore aggiunto anche quando si raggiungono traguardi importanti nel proprio percorso di vita. In questo Enrico Padula è una figura esemplare e per il “Pisacane” è stato un vero onore poterlo accogliere nella comunità educante.