L’Asl Salerno celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l’AIDS (World AIDS Day) 2025, promuovendo iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche connesse e sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Superare le difficoltà, trasformare la risposta all’AIDS”.

L’Azienda Sanitaria di Salerno è da sempre impegnata con le sue strutture nella lotta contro l’AIDS. In particolare, attraverso il proprio Centro “Giusy”, incardinato nel Dipartimento delle Dipendenze, diretto dalla dottoressa Antonietta Grandinetti, opera fornendo informazioni, orientamento e assistenza per le problematiche relative all’HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili.

Si ribadisce l’importanza di promuovere una risposta sanitaria integrata e inclusiva. I dati in Italia (2024): 2.379 nuove diagnosi di HIV (4 ogni 100.000 residenti), di questi 450 sono i nuovi casi di AIDS conclamato.

“E’ fondamentale –dichiara la dottoressa Grandinetti- intercettare precocemente situazioni a rischio e favorire l’accesso al test HIV e alla prevenzione; garantire la continuità assistenziale, l’integrazione socio-sanitaria, il contrasto dello stigma e l’abolizione delle barriere all’accesso ai servizi. La fine dell’AIDS come minaccia per la salute pubblica è possibile. Ma solo se nessuno viene lasciato indietro. Invitiamo tutti a non interrompere i percorsi di cura e prevenzione. La consapevolezza e la prevenzione restano sfide aperte. Ma noi ci siamo!”.

Possono rivolgersi al Centro “Giusy” tutti i cittadini dell’ASL Salerno e quelli di altre ASL della Campania, nonché gli utenti di altre regioni temporaneamente presenti sul territorio dell’ASL Salerno.

Presso la struttura è possibile effettuare il test HIV, gratuito e in forma anonima, con consulenza pre e post test, c’è uno sportello informativo per le malattie a trasmissione sessuale, viene fornito supporto nei percorsi socio-sanitari e di segretariato sociale per i pazienti sieropositivi o in AIDS e un counselling medico con pazienti, partner e familiari.

Sede e contatti: via Vernieri a Salerno 089-694230/089-695231; Numero verde 800.013.865 (gratuita per tutto il territorio regionale); e-mail centrogiusy@aslsalerno.it