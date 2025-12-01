Il sindaco di Teggiano Michele Di Candia ha disposto la revoca delle deleghe conferite all’assessore Marisa Federico, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico degli Enti Locali che attribuisce al primo cittadino la facoltà di nominare e revocare gli assessori sulla base di un rapporto fiduciario.

Si tratta di un atto di natura esclusivamente amministrativa, previsto dalla normativa vigente, e fondato sul principio stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali secondo cui la composizione della Giunta si basa su un rapporto fiduciario diretto tra il Sindaco e gli assessori.

“La revoca, pertanto, non ha alcuna connotazione politica o personale, ma risponde alla necessità di garantire coesione decisionale, trasparenza interna e piena operatività dell’azione di governo. L’attuale Amministrazione comunale di Teggiano è nata da una lista civica e trasversale, che ha visto insieme sensibilità diverse, nel rispetto del pluralismo e dell’autonomia di ciascun amministratore” afferma il Sindaco il quale sottolinea che la scelta non è legata alla candidatura in sé alle recenti Elezioni Regionali, ma alle modalità con cui tale scelta è maturata.

“La candidatura di un amministratore alle Elezioni Regionali è una scelta legittima, che rispetto pienamente -sottolinea il primo cittadino di Teggiano – ma il popolo elegge i consiglieri comunali, mentre la delega da assessore è un mandato fiduciario che affida il Sindaco. In questo caso non sono stato informato né coinvolto prima della decisione: ho appreso la notizia della candidatura di Marisa Federico solo dalla stampa. In una Giunta comunale, invece, trasparenza, condivisione e lealtà sono condizioni indispensabili, perchè la credibilità e l’affidabilità dell’Amministrazione comunale rappresentano un patrimonio da salvaguardare. Proprio per questo ogni scelta personale che incide sugli equilibri politici e istituzionali deve essere prima condivisa con il Sindaco e con la squadra di governo. Quando questo non avviene il rapporto fiduciario che lega Sindaco e assessore inevitabilmente si interrompe”.

Il provvedimento di revoca riguarda esclusivamente le deleghe assessorili: resta naturalmente impregiudicato il mandato elettivo di consigliere comunale conferito dai cittadini.

Contestualmente il sindaco Michele Di Candia ha già provveduto a nominare Luciana D’Elia nuovo assessore comunale, avvalendosi dello stesso criterio utilizzato per la composizione originaria della Giunta, ossia il numero di preferenze ottenute alle ultime Elezioni Amministrative. In base a tale criterio la consigliera D’Elia risultava la prima dei “non assessori” per consenso elettorale.

Il Sindaco esprime un ringraziamento all’ex assessore Marisa Federico per il lavoro svolto e conferma che l’Amministrazione proseguirà con il consueto spirito di responsabilità, cooperazione e continuità nell’azione amministrativa, nell’interesse della comunità di Teggiano.