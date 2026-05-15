I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina nei giorni scorsi a Padula hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo che, secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della moglie e delle figlie.

Nei suoi confronti è stato disposto dalla Procura, nell’ambito del Codice Rosso, l’allontanamento immediato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alle persone offese.

L’intervento testimonia l’attenzione dell’Arma nel contrastare la violenza domestica e di genere, garantendo tutela tempestiva alle vittime.