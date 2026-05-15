Domani, sabato 16 maggio, Sala Consilina darà l’ultimo saluto a Pasquale Morello, il 31enne morto mentre era in sella alla sua moto tra Silla di Sassano e Trinità.

La salma proveniente dall’ospedale di Polla, dove oggi si è tenuta l’autopsia, giungerà nella Parrocchia della Santissima Trinità alle ore 15. Lì sarà celebrato il rito funebre.

Pasquale faceva l’autotrasportatore e aveva la passione per le moto. La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto i tanti amici dai quali era quotidianamente circondato, che lo ricordano per il carattere gioviale e disponibile. Tutti lo conoscevano come Mandingo Jr.

Lascia i genitori e la sorella oltre alle numerose persone che gli volevano bene.