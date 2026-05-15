I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni hanno scoperto ad Altavilla Silentina un’area adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non.

Si tratta principalmente di rifiuti ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas, una vasca in amianto, veicoli e parti di veicoli abbandonati da tempo e ricoperti da vegetazione spontanea, tra cui anche un’auto in stato di abbandono riconducibile al proprietario del fondo. Gran parte dei rifiuti, giacenti sul suolo nudo, risultano pericolosi per l’ambiente e con notevole carico inquinante.

I militari hanno provveduto a porre immediatamente sotto sequestro l’area di circa 500 metri quadrati con l’ingente quantitativo di rifiuti e a denunciare all’Autorità Giudiziaria il responsabile dell’attività illecita per realizzazione di discarica abusiva e per omessa consegna di autoveicolo ad un centro di raccolta autorizzato.