Caggiano dal 5 all’8 dicembre sostiene le Giornate AIL con la Stella di Natale in Piazza Lago
Anche quest’anno il Comune di Caggiano sostiene con convinzione le Giornate AIL, l’iniziativa nazionale dedicata alla raccolta fondi a supporto della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma, attraverso la vendita delle tradizionali Stelle di Natale.
Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre in Piazza Lago sarà possibile acquistare una Stella di Natale AIL e contribuire concretamente a sostenere i progetti dei ricercatori che ogni giorno lavorano per migliorare prevenzione, diagnosi e cure.
L’evento è patrocinato dal Comune che invita tutta la cittadinanza a partecipare con generosità.
“Un ringraziamento speciale a Mario Scelza per l’impegno, la disponibilità e la sensibilità con cui promuove ogni anno questa importante iniziativa sul nostro territorio. Scegli anche tu una Stella di Natale AIl: un piccolo gesto che può fare una grande differenza” fanno sapere dal Comune di Caggiano.