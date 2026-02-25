Il terzo appuntamento con la formazione qualificata della Pubblica Amministrazione è in programma venerdì 27 febbraio prossimo a cura della Comunità Montana Vallo di Diano.

Presso la sede di via Vascella a Padula dalle 9.00 alle 13.45 esperti di Diritto Amministrativo terranno lezione a favore del personale impiegato nella Pubblica Amministrazione.

Inizierà il dottor Nicola D’Angelo, consigliere di Stato che parlerà di “Semplificazione e liberalizzazione amministrativa”. Seguirà l’intervento dell’avvocato Nicola Senatore, amministrativista e curatore della rassegna che tratterà di “Attività amministrativa per accordi” e “L’amministrazione informatica e telematica”.

L’appuntamento, come i due precedenti ed il prossimo del 20 marzo, è interamente a carico dell’Ente Montano ed è gratuito per i partecipanti ma valido per la formazione obbligatoria del personale della Pubblica Amministrazione.

Per i saluti istituzionali saranno presenti il presidente Vittorio Esposito e il vicepresidente Antonio Pagliarulo.