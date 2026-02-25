I Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato l’attività ispettiva negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande delle province di Salerno, Avellino e Benevento.

In un supermercato di Salerno è stata disposta la sospensione temporanea del reparto macelleria. Il provvedimento si è reso necessario a causa di gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la mancanza di pannelli della controsoffittatura, umidità, sporco pregresso, presenza di materiali non pertinenti e alimenti conservati in modo non idoneo. Nella stessa attività sono state impartite prescrizioni per risolvere lievi criticità relative ai sistemi antintrusione per infestanti e alla corretta gestione degli spogliatoi e delle aree di stoccaggio.

In un ristorante del Cilento sono stati sequestrati circa 25 kg di prodotti alimentari (carne, pesce, pasta fresca e semifreddi) privi di documentazione utile a garantirne la tracciabilità e sono state impartite prescrizioni per la pulizia straordinaria di celle frigorifere e il ripristino della funzionalità di attrezzature tecniche.

Nella Valle dell’Irno e nella Piana del Sele i controlli sono stati estesi ad un ristorante e ad un’azienda di produzione e somministrazione a domicilio. Per quest’ultima è stata contestata una sanzione amministrativa per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. In entrambi i casi sono state imposte prescrizioni per risolvere carenze strutturali (pareti e soffitti) e migliorare le condizioni di stoccaggio degli alimenti.