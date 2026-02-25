Drammatico incidente questa mattina sulla Strada Statale 585 “Fondo Valle del Noce”, nel territorio di Rivello.

Per cause da accertare, tre auto e un furgone si sono scontrati. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo a bordo di una delle vetture coinvolte: si tratta di Biagio Schettino, Dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asp Basilicata, originario di Maratea.

Per l’uomo, di 65 anni, non ci sarebbe stato nulla da fare. Non si esclude che possa aver avuto un malore alla guida.

Ferito inoltre un 51enne per il quale si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza per essere trasportato d’urgenza al “San Carlo” di Potenza. Altre 2 persone sono state invece accompagnate per gli accertamenti necessari all’ospedale di Lagonegro.

Presenti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lauria per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro per l’esatta ricostruzione di quanto avvenuto. Nel frattempo l’arteria stradale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia da Anas.

L’ASP Basilicata esprime profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa del dott. Biagio Schettino, stimato dirigente medico e dipendente di lunga data dell’azienda, rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita.

“Colonna portante della sanità pubblica lucana, il dottottore Schettino ha segnato con la sua passione e competenza trentennale l’intera traiettoria dell’ASP Basilicata, guidando con visione innovativa e rigore scientifico il Dipartimento di Prevenzione Collettiva Salute Umana, tutelando la salute dei lavoratori ed elevando gli standard di sicurezza in cantieri ed imprese in tutta la provincia di Potenza. Figura carismatica ed instancabile innovatore, ha formato generazioni di professionisti, lasciando un’eredità indelebile di eccellenza e capacità. La sua scomparsa – ha evidenziato il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis – lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane e tale perdita lascia sgomenti. Sono vicino personalmente, e con l’intera Azienda, alla moglie e al figlio sostenendoli in questo momento di grande dolore”.