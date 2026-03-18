Si terrà venerdì 20 marzo presso la Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula l’evento conclusivo di “Futuro in Cantiere”, il progetto educativo ideato da Lagalla Costruzioni e rivolto alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Salerno.

L’iniziativa ha invitato gli studenti a immaginare e disegnare la “Scuola del Futuro”: spazi scolastici sostenibili, innovativi e inclusivi, capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e alle sfide ambientali e sociali contemporanee.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Padula Michela Cimino la mattinata entrerà nel vivo con un momento pubblico di restituzione del percorso svolto. Sarà presentato il progetto, dalle motivazioni che ne hanno guidato la nascita al coinvolgimento delle scuole, fino alle testimonianze dirette degli studenti, che racconteranno la propria idea di scuola del futuro.

Saranno presenti docenti e una delegazione di studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Camera” di Sala Consilina e della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Sanseviero” di Padula, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Seguirà la consegna del materiale didattico alle scuole e dei riconoscimenti agli studenti, quale segno concreto di valorizzazione dell’impegno e della creatività dimostrati.

“Futuro in Cantiere conferma la nostra volontà di costruire un rapporto attivo con le scuole e con il territorio – dichiara Vincenzo Lagalla, Amministratore di Lagalla Costruzioni –. Crediamo che educare alla sostenibilità e alla qualità degli spazi significhi offrire ai giovani strumenti concreti per immaginare e progettare un futuro migliore.”

A seguire la visita alla mostra che raccoglie gli elaborati realizzati dai ragazzi, allestita negli spazi della Certosa di San Lorenzo: un dialogo simbolico tra la visione delle nuove generazioni e uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale del territorio. L’evento rappresenta la tappa conclusiva di un percorso che ha unito impresa, scuola e comunità, trasformando l’idea di costruzione in un’esperienza educativa condivisa.

Lagalla Costruzioni è un general contractor di riferimento, con una consolidata esperienza nella gestione integrata di progetti edili complessi. Grazie a un team altamente qualificato e all’utilizzo di metodologie avanzate l’azienda è in grado di gestire l’intero ciclo del progetto, assicurando il rispetto dei tempi, dei costi e degli standard qualitativi più elevati. L’approccio integrato e la forte expertise consentono a Lagalla Costruzioni di fornire soluzioni personalizzate, rispondendo in modo puntuale e affidabile alle esigenze di ogni cliente. Fondata negli anni ’70 a Salerno, l’azienda ha radici profonde che risalgono all’ingegno visionario di Michele Lagalla, che ha gettato le basi di ciò che oggi è una fiorente impresa nel settore della costruzione. L’attuale amministratore, Vincenzo Lagalla, guida con successo l’azienda dal 2005. Nel corso degli anni ha attraversato diverse fasi di crescita e sviluppo. L’incessante desiderio di progresso ponderato e la volontà di sfidare contesti sempre più arditi hanno portato Lagalla Costruzioni a fare un ulteriore passo avanti che trova compimento nella nuova sede di Milano. Oggi Lagalla Costruzioni si distingue come un’organizzazione multifunzionale.