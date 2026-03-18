Il Comune di Teggiano ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di associazioni protezionistiche iscritte in organizzazioni regionali e internazionali e nel RUNTS, con cui stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di prevenzione del randagismo, promozione delle adozioni, cura e benessere degli animali d’affezione, oltre ad azioni di sensibilizzazione e monitoraggio sul territorio.

L’iniziativa è volta a rafforzare la collaborazione tra l’Ente e le realtà del Terzo Settore con l’obiettivo di tutelare gli animali e migliorare il benessere della comunità.

Le associazioni interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 27 marzo. La convenzione avrà durata di 2 anni.

Tutti i dettagli e la documentazione sono disponibili nell’avviso CLICCANDO QUI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici competenti.