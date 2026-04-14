A corollario di oltre venticinque anni di iniziative, documenti, fatti, resoconti di attività, incontri, articoli, delibere ed atti amministrativi, Carmelo Bufano raccoglie in circa 200 pagine il riassunto del suo viaggio: portare i cittadini del Vallo di Diano a scegliere di diventare un’unica realta comunale tramite quesito referendario.

Già prima del passaggio da un millennio all’altro, decide di presentare una proposta di legge ad iniziativa popolare. Ad una prima, ne seguiranno altre per un totale di ben cinque diverse proposte di legge.

Nel libro il percorso, appunto, delle cinque diverse proposte di legge presentate, già a partire dal 1999, con tema l’istituzione del comune unico Vallo di Diano.

Vengono menzionate, come detto, le molteplici iniziative finalizzate all’adesione di istituzioni civili, politiche ed amministrative all’iniziativa a corredo di un ampio dibattito politico ed amministrativo, sempre vivo ed attuale, arrivato fin dentro il Consiglio Regionale della Campania.

Sabato 18 aprile alle 19.00 nella Parrocchia di Sant’Alfonso a Padula Scalo si terrà la presentazione del libro di Carmelo Bufano “La mia proposta di legge per la istituzione del comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

Insieme all’autore per i saluti ci saranno don Vincenzo Federico, parroco di Padula Scalo e il sindaco di Padula Michela Cimino.

I lavori saranno coordinati e introdotti da Caterina Di Bianco, vicesindaco e assessore alla Cultura di Padula.

Interverranno l’assessore comunale al Turismo Antonio Fortunati, Angelo Paladino, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sala Consilina, e Cono Trezza.

Letture a cura di Luigi Morrone, studente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.