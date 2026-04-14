Lo scorso fine settimana alla “Molisana Arena” di Campobasso si sono svolte le Finali del Campionato Nazionale Gold di Specialità che hanno visto protagoniste le ginnaste dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Nella gara di elevato valore tecnico, si sono scontrate le più brave ginnaste d’Italia di specialità. “Il solo esserci è già una grande vittoria” commenta l’allenatrice.

La ginnasta Vincenza Marmo ha disputato due finali su due, dopo un inizio non molto felice al Cerchio, si è rifatta col nastro con una performance che le ha consentito di totalizzare 20,267, punteggio che le permette di essere la 14^ ginnasta d’Italia al nastro della categoria S1 e la seconda della Campania.

Nello stesso weekend a Maddaloni si sono svolte le fasi regionali Silver del Campionato ind Fgi LC1 e LC2: le kodakine, accompagnate dal Tecnico federale Angela Capozzoli, hanno portato a casa due terzi posti e ne hanno sfiorato un terzo della classifica assoluta.

Miriam Coda LC1 ha conquistato un bronzo nella classifica assoluta per punteggio. E’ arrivata 2^ a fune e 4^ a corpo libero.

L’altro bronzo è andato a Beatrice Pascucci LC2, mentre per punteggio è 1^ a nastro e 2^ a clavette. Denise Di Sarli ha sfiorato il podio all’assoluta, ma per punteggio invece è 1^ a palla e 1^ a nastro. Clelia Petrillo, invece, ha ottenuto il 7° posto nell’assoluta, il 3° a fune e il 5° al corpo libero, in base al punteggio.

Greta Citera si è posizionata 8^ nella classifica assoluta, mentre per punteggio è 1^ a fune e 2^ a palla.

Prossimo step per le atlete dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan saranno le Finali Nazionali a Rimini a fine giugno.