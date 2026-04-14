Ottime prestazioni per le atlete dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan alle Finali del Campionato Nazionale Gold di Specialità
Lo scorso fine settimana alla “Molisana Arena” di Campobasso si sono svolte le Finali del Campionato Nazionale Gold di Specialità che hanno visto protagoniste le ginnaste dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.
Nella gara di elevato valore tecnico, si sono scontrate le più brave ginnaste d’Italia di specialità. “Il solo esserci è già una grande vittoria” commenta l’allenatrice.
La ginnasta Vincenza Marmo ha disputato due finali su due, dopo un inizio non molto felice al Cerchio, si è rifatta col nastro con una performance che le ha consentito di totalizzare 20,267, punteggio che le permette di essere la 14^ ginnasta d’Italia al nastro della categoria S1 e la seconda della Campania.
Nello stesso weekend a Maddaloni si sono svolte le fasi regionali Silver del Campionato ind Fgi LC1 e LC2: le kodakine, accompagnate dal Tecnico federale Angela Capozzoli, hanno portato a casa due terzi posti e ne hanno sfiorato un terzo della classifica assoluta.
Miriam Coda LC1 ha conquistato un bronzo nella classifica assoluta per punteggio. E’ arrivata 2^ a fune e 4^ a corpo libero.
L’altro bronzo è andato a Beatrice Pascucci LC2, mentre per punteggio è 1^ a nastro e 2^ a clavette. Denise Di Sarli ha sfiorato il podio all’assoluta, ma per punteggio invece è 1^ a palla e 1^ a nastro. Clelia Petrillo, invece, ha ottenuto il 7° posto nell’assoluta, il 3° a fune e il 5° al corpo libero, in base al punteggio.
Greta Citera si è posizionata 8^ nella classifica assoluta, mentre per punteggio è 1^ a fune e 2^ a palla.
Prossimo step per le atlete dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan saranno le Finali Nazionali a Rimini a fine giugno.