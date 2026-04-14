Il Comandante della Polizia Locale di Polla Andrea Santoro sarà temporaneamente distaccato in comando presso il Consiglio regionale della Campania con funzioni dirigenziali di coordinatore amministrativo.

Lo comunica lo stesso Santoro, che ha voluto ringraziare il sindaco di Polla Massimo Loviso e l’intera Amministrazione comunale.

“Questi sei anni trascorsi a Polla sono stati una esperienza professionale ed umana indimenticabile che ha cambiato il corso della mia vita. Il distacco presso la Regione rappresenta per me un momento di ulteriore crescita professionale che non potevo lasciarmi sfuggire ma ciò non farà venire meno il legame che si è creato con Polla. Un ringraziamento speciale lo devo al sindaco Massimo Loviso, che dal primo giorno ha saputo accogliermi con gentilezza e affetto favorendo il mio inserimento in un contesto umano e sociale che ho imparato a sentire sempre più mio. Un Sindaco attento ai bisogni della sua gente ed alla sicurezza urbana, come testimoniano i tanti investimenti fatti per il potenziamento della Polizia Locale e della videosorveglianza comunale. Con lui ringrazio tutta l’Amministrazione ed i colleghi della Polizia Locale: negli ultimi sei anni ho trascorso più tempo con loro che con la mia famiglia, sono ormai parte di me e della mia vita. Una cosa è certa, questo non è un addio” afferma il Comandante.