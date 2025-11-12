Padula: il 16 novembre Matteo Renzi alla presentazione del libro di Tommaso Pellegrino “Meritare la Campania”
Sarà Matteo Renzi l’ospite speciale di Tommaso Pellegrino, candidato alle Elezioni Regionali con “Casa Riformista”, per la presentazione del libro del consigliere regionale dal titolo “Meritare la Campania”.
L’appuntamento è in programma per domenica 16 novembre alle 16.30 nell’Aula Sanseverino della Certosa di Padula.
Renzi ha curato la prefazione del libro di Pellegrino che racchiude i lavori fatti in questi cinque anni da consigliere capogruppo di Italia Viva.
Per l’occasione Pellegrino incontrerà i suoi sostenitori in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.
