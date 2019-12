Padula: al via da domani la rassegna di promozione della lettura del Circolo Sociale Carlo Alberto

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento culturale promosso dal “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886” con la rassegna nazionale denominata “Ottobre, Piovono Libri. I luoghi della Lettura“. La rassegna culturale nazionale è promossa dal “Centro per il Libro e la Lettura” della Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in stretta sinergia con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Unione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, in partnership con la Banca Monte Pruno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, aderisce all’iniziativa di promozione della lettura e presenta un interessante calendario di occasioni culturali.

Si inizierà domani, alle ore 17.00, nella sede sociale del Circolo, con il libro “La Repubblica dei Gigli Bianchi” di Felice De Martino, per continuare poi domenica 15 dicembre, alle ore 17.00, presso la nuova sala conferenze della Certosa di San Lorenzo, con un appuntamento con l’Arte di Emma Russo Carrara, che presenta uno studio su “Maria”. Si proseguirà venerdì 27 dicembre, sempre alle ore 17.00, presso la restaurata Chiesa di Sant’Antonio-Largo S. Paolo a Padula, con l’opera “Una Favolosa Estate di Morte” di Piera Carlomagno. E ancora, sabato 4 gennaio, ore 17.00, nella sede sociale del Circolo, con “Giovanni Russo (1925-2017) e le memorie padulesi” del Prof. Emilio Giordano.

Il quinto ed ultimo appuntamento è fissato per sabato 25 gennaio, ore 17.00, nella restaurata Chiesa di Sant’Antonio, Largo S. Paolo a Padula, per la presentazione del libro “Storia dell’Italia corrotta” di Isaia Sales e Simona Melorio.

“Quello della rassegna culturale è uno spazio privilegiato nel quale il nostro Sodalizio opera da alcuni anni – sottolinea Felice Tierno, Presidente del Circolo – e, nell’ambito del suo più generale impegno, offre il proprio contributo per la crescita culturale del territorio, grazie non solo a studiosi e scrittori operanti nel Vallo di Diano, ma anche con il supporto di importanti ed affermati intellettuali, che hanno, poi, stabilito con il Carlo Alberto un rapporto di amicizia e collaborazione sincera. Per la realizzazione dell’edizione 2019 importantissima è stata la vicinanza della Banca Monte Pruno, la quale, da anni ormai, condivide con il Circolo importanti valori sociali, morali e culturali ed alla quale esprimiamo la nostra più sincera gratitudine, così come fondamentale è stata la collaborazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni“.

– Paola Federico –