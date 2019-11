Il Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno a San Pietro al Tanagro riconosciuto “5 Stelle 4D Color”

Il Salone “Oasi di Bellezza” di Liliana Tierno, in via Scorzo a San Pietro al Tanagro, ha ottenuto il riconoscimento “5 Stelle 4D Color”. Si tratta dell’unico salone insignito del prestigioso titolo in tutto il comprensorio valdianese.

“Una grande soddisfazione arrivata dopo un lungo percorso con 4D Color, – ha affermato la stimata hairstylist – seguita, dopo qualche giorno, dalla comunicazione di un ulteriore premio con l’invito ad essere tutor per 4D Color per l’anno 2020. Una bellissima sorpresa per me!”.

Un Salone in cui spicca la grande professionalità e cortesia della nota parrucchiera la cui carriera è già costellata di numerosissimi successi raggiunti anche a livello nazionale. L’Oasi di Bellezza è un luogo speciale in cui ogni donna può affidarsi alle mani esperte di Liliana per la cura e la bellezza dei propri capelli, con trattamenti adatti a qualsiasi esigenza, dall’ossigeno terapia alle maschere proteiche e ricostituenti. Non manca il Centro Estetico all’interno del Salone, per riservare uno spazio importante anche alla bellezza e al benessere di viso e corpo.

Il punto di forza di Liliana Tierno e della sua “Oasi di Bellezza” è senza dubbio la capacità di dare forma, profondità e nuova vita ai capelli, attraverso il colore, così come testimonia anche il recente riconoscimento di Salone 5 Stelle 4D Color.

Biondi, rossi e castani che si arricchiscono di riflessi e sfumature capaci di valorizzare i tagli più cool della stagione. Liliana Tierno, maestra artigiana della CNA Salerno (Confederazione Nazionale Artigiani), realizza con professionalità e attenzione tutte le nuove tendenze colore dettate direttamente dalle passerelle.

Una professionista riconosciuta anche fuori dal Vallo di Diano, tanto che spesso si ritrova a tenere corsi di formazione nelle scuole e nelle accademie di tutta Italia o a partecipare come acconciatrice a importanti manifestazioni e sfilate nazionali. In particolare, per il 2020 è stata scelta come insegnante, quale figura specializzata, in una scuola di Vallo della Lucania.

– Antonella D’Alto –