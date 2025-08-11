L’Overtourism segna anche l’estate 2025, con flussi internazionali in crescita. La sfida è gestire il sovraffollamento, tutelare i residenti e garantire un’esperienza sostenibile ai viaggiatori. A Speciale Tg1, andato in onda ieri sera, attraverso inviati e corrispondenti Rai si è andati alla scoperta di come il mondo affronta le conseguenze dell’iperturismo.

Tra gli ospiti anche Raffaele De Paola, agente immobiliare originario di Teggiano e titolare di numerose agenzie Tecnocasa con sede a Roma, dove l’emergenza abitativa è una questione aperta da 30 anni.

Il boom degli affitti brevi turistici, l’aumento dei prezzi alla vendita e degli affitti rappresentano alcune delle dinamiche in atto del fenomeno preso in esame.

“C’è sempre una scarsità di disponibilità di immobili e una fortissima richiesta – ha spiegato De Paola – e per questo i prezzi sono aumentati. Negli ultimi 10 anni i canoni di locazione a Roma sono aumentati del 24,2%. Molti immobili che prima erano destinati a lavoratori trasfertisti o a giovani coppie e studenti sono stati destinati ad attività ricettiva”.