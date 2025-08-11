Paura a Capitello. Incendio in un istituto religioso, intervengono i Vigili del Fuoco
Attimi di paura ieri a Capitello, nel comune di Ispani, per un incendio che ha interessato un istituto religioso.
Le fiamme sarebbero divampate da una stanza, sembrerebbe per un corto circuito, espandendosi poi in breve tempo.
Solo tanta paura per le religiose presenti all’interno che in quel momento si trovavano raccolte in preghiera nella cappella, e per alcuni anziani ospiti della struttura.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro che hanno domato il rogo e i sanitari del 118 “New Geo”.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Sapri diretti dal Sostituto Commissario Silvio Riccio che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle religiose.