“Saranno circa 650mila i turisti italiani e stranieri che, nella settimana di Ferragosto, sceglieranno di trascorrere le vacanze in agriturismo, tra pernottamenti e pasti, con le strutture già prossime al tutto esaurito”.

E’ la stima Coldiretti e Campagna Amica in occasione del weekend da bollino nero che segna il grande esodo estivo, con uffici e attività chiusi nelle città e milioni di italiani diretti verso mare, montagna e campagna.

Nelle strutture agrituristiche, la settimana del 15 agosto vedrà una leggera prevalenza di presenze italiane rispetto agli ospiti stranieri, con una media di 5-6 notti di soggiorno.

A trainare la crescita dell’agriturismo è il turismo esperienziale legato al cibo e secondo l’indagine Coldiretti/Ixè quasi 4 italiani su 10 (39%) parteciperanno ad attività come degustazioni, visite a cantine, frantoi, caseifici o birrifici, e corsi di cucina.

L’enoturismo si conferma in testa alle preferenze, seguito a pari merito da oleoturismo e turismo dei formaggi, con il birraturismo subito dopo. Un’offerta in costante crescita, capace di valorizzare le eccellenze del territorio e attrarre un pubblico sempre più ampio.

“L’agriturismo e l’agricoltura italiani sono oggi il simbolo di un turismo innovativo e sostenibile, che valorizza le risorse locali e riequilibra i flussi, contrastando l’overtourism” sottolinea Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica.

“Il turismo esperienziale conquista anche i viaggiatori stranieri, con gli americani in prima fila. Molti approfittano delle vacanze in Italia per acquistare specialità Made in Italy prima che diventino più care sugli scaffali statunitensi a causa dei dazi. La spesa per il cibo dei turisti Usa in Italia ammonta a 2,3 miliardi di euro, con l’enogastronomia che rappresenta la prima motivazione del viaggio nello Stivale, superando arte, storia e paesaggi” continua Coldiretti.

Nel 2024, 135mila americani hanno soggiornato in agriturismo, generando oltre 500mila pernottamenti, secondo l’analisi di Terranostra Campagna Amica.