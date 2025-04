Tutto pronto per la 13^ edizione di “Bianco Tanagro”, il festival che celebra con passione e gusto il pregiato carciofo bianco locale che si svolge ad Auletta e che rappresenta un vero e proprio tributo a un’eccellenza agricola che affonda le sue radici nella fertile terra del Tanagro.

Durante la conferenza stampa di presentazione, coordinata dalla giornalista Antonella Petitti, tenutasi presso il complesso monumentale dello “Jesus” alla presenza del sindaco Antonio Caggiano, del vicesindaco Nino de Maffutiis, dell’assessore Antonella Cavallo e del consigliere comunale Donato Gagliardi, il Presidente della Pro Loco di Auletta Giuseppe Lupo ha illustrato i punti cardine di questa nuova edizione.

“Prima di tutto voglio ringraziare l’Amministrazione comunale e tutti i soci della Pro Loco che stanno profondendo tutte le loro energie per la riuscita di questa manifestazione – ha riferito Lupo – . Senza il loro supporto non sarebbe possibile ottenere questi risultati. Bianco Tanagro, infatti, è molto più di un’esperienza culinaria e per questo motivo ringrazio tutti quelli che stanno supportando questo evento. È un’occasione per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Auletta e del suo territorio, oltre che un importante momento di riflessione sull’agricoltura locale, sull’importanza di sostenere i produttori che con passione e dedizione coltivano questo prezioso ortaggio. Il carciofo bianco di Auletta non è un carciofo qualunque: la sua tenerezza inconfondibile ed il suo sapore delicato lo rendono un prodotto unico e ricercato, capace di esaltare i sapori di una cucina autentica e raffinata”.

Come spiegato dal Presidente della Pro Loco, Bianco Tanagro nasce proprio per valorizzare questa gemma della gastronomia locale offrendo un palcoscenico ricco di iniziative che spaziano dalla degustazione alle tradizioni, dall’agricoltura alla cultura. “Certamente – ha proseguito – il cuore del festival, come sempre, sarà la gastronomia. Numerosi stand e ristoratori locali proporranno il carciofo bianco in mille modi: dai piatti della tradizione, tramandati di generazione in generazione, a creazioni innovative che sapranno sorprendere anche i palati più esigenti. Inoltre, quest’anno saranno presenti all’evento anche chef d’eccezione che offriranno al pubblico la possibilità di scoprire i segreti per esaltare al meglio questo ingrediente versatile”.

L’obiettivo, quindi, è chiaro: continuare a promuovere il carciofo bianco di Auletta come eccellenza del territorio, sostenere l’economia locale e attrarre visitatori desiderosi di scoprire un angolo autentico della Campania, ricco di sapori e di storia. Tanti gli eventi collaterali che faranno da cornice alla 13^ edizione di “Bianco Tanagro” che quest’anno ha come madrina la conduttrice televisiva Adriana Volpe, tra cui convegni, incontri culturali, spettacoli musicali, mostre d’artigianato e visite guidate.

“Partecipare a questo evento – ha concluso Giuseppe Lupo – significherà vivere un’esperienza unica, all’insegna del gusto e della tradizione”.

Il Festival del carciofo bianco avrà luogo nei giorni 25, 26, 27 aprile e l’1, 2, 3 e 4 maggio con gli stand aperti sia a pranzo che a cena. Il 2 maggio, invece, gli stand gastronomici saranno aperti soltanto a cena.