Scontro tra due auto questa notte, intorno alle 3, in località Cioffi ad Eboli.

Una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon sono rimaste coinvolte nell’incidente per motivi da chiarire. La Opel, dopo l’impatto con l’altro veicolo, è finita fuori strada in un terreno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VOPI con ambulanza e automedica per soccorrere due giovani feriti che successivamente sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia che hanno effettuato i rilievi.