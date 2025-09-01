Cantanti, attori e personaggi celebri scelgono sempre più spesso di fare tappa all’Hotel Villa Torre Antica nel centro storico di Atena Lucana. E’ una delle strutture ricettive più rinomate del salernitano e il suo ristorante gode dell’apprezzamento dei tanti che hanno avuto il piacere di esserne ospiti.

Questa mattina la tappa speciale è toccata agli Zero Assoluto, il duo musicale formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che in queste settimane sono in giro per l’Italia con il loro Summertour 2025. Questa sera terranno un concerto in Val d’Agri e, di passaggio per il Vallo di Diano, si sono fidati dei consigli forniti dai clienti tramite il Web, decidendo di scoprire il ristorante del Villa Torre Antica per pranzo.

Accolti dal titolare, l’imprenditore Carmine Santangelo, gli Zero Assoluto hanno potuto ammirare dall’alto di Atena Lucana l’incantevole panorama offerto dal Vallo di Diano, ma soprattutto hanno gustato i prelibati piatti preparati dallo Chef.

La cucina del Villa Torre Antica è raffinata ma improntata sempre alla valorizzazione delle origini e della gastronomia del territorio, prediligendo prodotti a km zero e di alta qualità.

Ancora una volta, dunque, l’hotel ristorante di Santangelo accoglie ospiti di eccellenza, che arrivano da lontano e lo scelgono come meta per una pausa pranzo gradevole o per riposare nelle eleganti camere realizzate all’interno dell’antico torrione nel cuore di Atena Lucana.

