Sul litorale di Battipaglia negli ultimi giorni sono venute alla luce ben 23 tartarughe “Caretta Caretta”. Si tratta di un evento naturale eccezionale per la città, così come ha sottolineato anche la sindaca Cecilia Francese.

Di solito la “Caretta Caretta” predilige le spiagge cilentane e ormai da anni è una specie monitorata e protetta nel salernitano, luogo in cui sempre più spesso sceglie di deporre le uova.

Il 27 luglio scorso una tartaruga marina gigante “Caretta Caretta” ha deciso di nidificare lungo la spiaggia di Battipaglia.

Sotto la vigilanza degli esperti della Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli e di Legambiente si sono completate le operazioni di conta delle uova che si sono schiuse e, dopo le operazioni di pesatura, misurazione e le foto degli animali, le piccole tartarughe hanno raggiunto il mare aperto.

Questo speciale evento, come ha sottolineato la sindaca Francese, “conferma quanto di buono si sta facendo in termini di difesa degli ecosistemi marini e della qualità delle acque“.