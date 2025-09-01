Donna scippata della borsa a Salerno.

E’ quanto accaduto sabato sera in via Benedetto Croce. La malcapitata è stata avvicinata da due salernitani, in sella ad uno scooter, che le hanno sottratto la borsa e sono poi fuggiti via.

La donna è caduta a terra riportando delle ferite.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato il via alle indagini del caso e in serata sono riusciti ad individuare i due nella zona orientale. Sono stati perquisiti e sono stati trovati in possesso dei documenti della vittima.

Gli scippatori sono stati denunciati.