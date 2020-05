Ospedale Polla. Il Forum dei Giovani di Petina dona materiale per la sicurezza di personale e pazienti

Ancora un gesto di solidarietà nei confronti dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il Forum del Giovani di Petina ha, infatti, donato e consegnato questa mattina materiali atti a garantire la sicurezza sia dei lavoratori che dei pazienti.

I ragazzi, con un’iniziativa completamente finanziata dal Forum, hanno acquistato termometri digitati ad infrarossi per evitare al massimo il contatto tra medici e pazienti (uno destinato al Pronto Soccorso, uno per il reparto Covid e uno per il reparto Maternità) e due distributori di gel disinfettante o sapone, sempre con tecnologia ad infrarossi per evitare il contatto con zone di uso comune.

Il materiale è stato consegnato da un’infermiera di Petina, dipendente dell’ospedale, proprio per evitare al massimo contatti esterni in un luogo così delicato.

“Il nostro è un piccolo gesto – afferma Simone Zito, coordinatore del Forum dei Giovani di Petina – per ringraziare il lavoro che medici, infermieri e collaboratori sanitari, hanno svolto e svolgono quotidianamente per aiutarci. Sono loro le persone a cui ci affidiamo ed è fondamentale per noi che sappiano quanto siamo riconoscenti dei loro sacrifici e sforzi“.

– Paola Federico –