Deposito abusivo in un’area protetta del Parco Nazionale a Centola. L’Ente ne ordina la demolizione

Il Raggruppamento Carabinieri Parco della Stazione di Pisciotta ha accertato la realizzazione di abusi edilizi nel territorio comunale di Centola.

Le opere in questione riguardano un manufatto adibito a deposito, con 8 aperture esterne complete di infissi in alluminio, sopraelevato dal piano di campagna da un massetto in cemento, con copertura in pannelli di lamiera zincata, esternamente rifinito e tinteggiato, e 2 portici posti lateralmente al manufatto.

Il tutto realizzato in un’area inserita in una zona protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e senza alcuna autorizzazione dell’Ente.

Il Parco ha così ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla comunicazione.

– Paola Federico –