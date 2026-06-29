Calcio. L’allenatore Enzo Maresca, originario di Pontecagnano, firma un contratto triennale con il Manchester City
Enzo Maresca, allenatore originario di Pontecagnano, ha firmato un contratto triennale con il Manchester City fino al 2029, raccogliendo così l’eredità di Pep Guardiola.
“Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di allenare questa squadra è per me un’opportunità straordinaria – ha dichiarato -. Per un allenatore questa è una situazione da sogno. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Conosco questa società, conosco le esigenze e conosco le aspettative. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio vincere, giocare un bel calcio e godermi la pressione di rappresentare il Manchester City.”
“Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore – ha affermato il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak -. Eredita una rosa e un’organizzazione calcistica perfettamente adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile di gioco“.
Il Chelsea, squadra che l’allenatore di Pontecagnano ha guidato fino a pochi mesi fa, ha diramato un comunicato in cui annuncia di aver raggiunto un accordo per cui riceverà un compenso economico sia dal City sia da Maresca stesso: “Nel dicembre 2025 il nostro allenatore ha rassegnato le dimissioni in modo inaspettato e improvviso. Ovviamente ci siamo sentiti delusi, poiché ritenevamo che la sua mente e il suo cuore fossero già rivolti a un’altra squadra e a un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l’anno prima“.