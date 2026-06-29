Enzo Maresca, allenatore originario di Pontecagnano, ha firmato un contratto triennale con il Manchester City fino al 2029, raccogliendo così l’eredità di Pep Guardiola.

“Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di allenare questa squadra è per me un’opportunità straordinaria – ha dichiarato -. Per un allenatore questa è una situazione da sogno. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Conosco questa società, conosco le esigenze e conosco le aspettative. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio vincere, giocare un bel calcio e godermi la pressione di rappresentare il Manchester City.”

“Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore – ha affermato il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak -. Eredita una rosa e un’organizzazione calcistica perfettamente adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile di gioco“.

Il Chelsea, squadra che l’allenatore di Pontecagnano ha guidato fino a pochi mesi fa, ha diramato un comunicato in cui annuncia di aver raggiunto un accordo per cui riceverà un compenso economico sia dal City sia da Maresca stesso: “Nel dicembre 2025 il nostro allenatore ha rassegnato le dimissioni in modo inaspettato e improvviso. Ovviamente ci siamo sentiti delusi, poiché ritenevamo che la sua mente e il suo cuore fossero già rivolti a un’altra squadra e a un’altra opportunità, nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l’anno prima“.