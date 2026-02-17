L’ospedale di Villa d’Agri è stato riconosciuto come Centro di eccellenza dalla SICOB – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche per il 2026.

I Centri di eccellenza SICOB seguono i criteri di selezione dei pazienti (PDTA formalizzato), eseguono almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla SICOB, hanno un volume attività di almeno 100 procedure chirurgiche all’anno e Re-Do surgery, la casistica operata dal Centro è interamente registrata nel registro nazionale SICOB, il follow-up dei pazienti, non meno del 50%, è regolarmente registrato nel registro nazionale SICOB e il Centro dispone di Terapia Intensiva.

“Un immenso grazie ai colleghi chirurghi, agli anestesisti, agli infermieri di Reparto e Sala operatoria, agli OSS e a tutto il personale del team multidisciplinare dell’ospedale di Villa d’Agri che per il decimo anno consecutivo ha contribuito a trasformare la propria esperienza, passione, competenza, impegno e dedizione costante in eccellenza certificata – ha affermato il primario Nicola Perrotta -. Grazie alla Direzione medica di presidio e alla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per il continuo supporto all’innovazione. Grazie alla SICOB, stimolo costante per una chirurgia bariatrica sempre più organizzata, sicura e di qualità su tutto il territorio nazionale. E grazie soprattutto ai nostri pazienti. Migliaia di storie in dieci anni di fiducia, il più grande incentivo a rinnovare con determinazione l’impegno di ogni giorno“.