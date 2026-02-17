Prosegue l’impegno della Provincia di Potenza nel piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria con l’avvio dei cantieri che interesseranno la SP ex SS 276 “dell’Alto Agri” e la SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”.

Oggi sono stati consegnati i lavori sulla SP ex SS 276 “dell’Alto Agri”, per un investimento complessivo di 449.933,57 euro.

L’intervento, che si concluderà in circa 5 mesi, prevede la messa in sicurezza di parte dei tombini, ponti ed opere d’arte presenti nel primo tratto dell’arteria, in particolare tra Brienza e Pergola di Marsico Nuovo, il rifacimento del tappeto di usura della pavimentazione stradale per circa 2 km, l’installazione di nuove barriere stradali e il totale rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Giovedì 19 febbraio sarà la volta della SP ex SS 104 “Sapri-Ionio”. Con un finanziamento di 678.553,52 euro prenderanno il via i lavori della durata stimata di 7 mesi che interesseranno il tratto tra il km 86+700 e il km 98+500.

Il progetto include l’integrazione di barriere di sicurezza e riquotatura di quelle esistenti, risagome e nuovo tappetino di usura per circa 2 km, taglio erba e pulizia cunette, rifacimento della segnaletica orizzontale e integrazione della segnaletica verticale.