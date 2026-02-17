Furto questa mattina in un negozio di giocattoli situato in via Posidonia, nel quartiere Torrione a Salerno.

I ladri hanno distrutto la porta d’ingresso per introdursi nell’attività commerciale, dopodiché si sono diretti alla cassa in cerca del bottino, ma hanno trovato solo poche decine di euro in contanti. Così i malfattori hanno portato via diversi articoli tra i quali astucci e zainetti.

Rammaricati i proprietari del negozio che hanno appreso dell’accaduto tramite una telefonata e che oltre al furto dovranno riparare i danni causati dai ladri.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini del caso anche tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza.