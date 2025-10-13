E’ la piccola Annamaria la prima neonata a vedere la luce nel Punto Nascita dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri a poche ore dalla ripartenza disposta dall’ASL per la giornata di oggi.

Ieri, infatti, la bimba figlia di una donna di San Giovanni a Piro aveva fretta di nascere e così il dottore Gaetano Cammarano ha deciso di procedere con un parto cesareo a causa dell’emergenza.

Madre e piccola stanno bene e tutto il personale del Reparto diretto dal dottore Torsiello ha gioito per questo evento che ha ridato gioia al Punto Nascita che da settimane vive la pressione della chiusura.

Nei giorni scorsi il TAR Campania ha accolto il ricorso presentato da 15 Comuni del Distretto Sanitario 71 contro la decisione della Regione Campania di chiudere il Punto Nascita. Con decreto monocratico la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo regionale ha sospeso l’efficacia della delibera di Giunta regionale, restituendo temporaneamente al territorio un servizio essenziale per le famiglie. L’udienza di merito è fissata per il 5 novembre a cui si guarda con speranza. Intanto la decisione del TAR consente alle donne di quel territorio di continuare a partorire vicino casa e in sicurezza come ha fatto la mamma di Annamaria.