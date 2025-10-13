Paura ieri mattina a Battipaglia lungo il litorale al confine con Eboli. Un minorenne è stato salvato in mare da due soci della locale sezione della Lega Navale Italiana mentre si trovava su una piccola imbarcazione.

Il giovane è stato trascinato al largo dalla corrente e dal vento e si è trovato in difficoltà nel fare ritorno a riva.

Luigi Buonafine e Camillo Volzone della Lega Navale in quel momento stavano navigando a bordo di un catamarano quando hanno sentito il giovane urlare per chiedere aiuto.

Sono riusciti ad avvicinarsi alla sua imbarcazione per poi riportarla a riva e mettere in salvo il ragazzo che ha potuto riabbracciare i genitori.