Primi effetti del maltempo delle ultime ore nel Vallo di Diano. Questa mattina a Sant’Arsenio, nei pressi del Cimitero, un albero è stato abbattuto al suolo dal vento e dalle copiose piogge cadute dall’alba.

Il tronco ha ceduto precipitando lungo la strada e interrompendo il traffico. Fortunatamente nel momento del crollo non stavano passando veicoli e quindi non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale a regolare la viabilità. In supporto anche i volontari del gruppo di Protezione Civile comunale.

I rami hanno tranciato un cavo dell’energia elettrica e per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei tecnici dell’Enel per il ripristino del servizio.