A partire dal 1° settembre sarà attivato l’Ambulatorio di agopuntura afferente alla Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Oliveto Citra.

L’Ambulatorio erogherà prestazioni, prenotabili tramite CUP, ogni lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Tale metodica è finalizzata a stimolare le capacità naturali di autoguarigione dell’organismo, con particolare efficacia nel caso di dolore cronico, malattie muscoloscheletriche, insonnia e disturbi dell’umore, problemi respiratori e nausea.

Sarà accessoriamente possibile per gli utenti usufruire del supporto psicologico offerto dal lunedì al venerdì presso il presidio di Oliveto Citra dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

È inoltre disponibile sul portale dell’Asl Salerno, in homepage alla sezione “Notizie”, un tutorial sulle modalità di accesso alle prestazioni dell’Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità, anch’esso in attivazione i primi giorni del mese di settembre.